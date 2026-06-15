Запчасти на 7 млн тенге вынес кладовщик автосалона в Павлодаре

30-летнего парня признали виновным в растрате вверенного чужого имущества. На протяжении года он тайно торговал запчастями со склада, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кладовщиком на склад одного из автосалонов по продаже подержанных машин парень устроился в октябре 2024 года и как позже выяснило следствие, начал постепенно продавать запчасти. Нес, конечно, материальную ответственность. Все скрылось лишь спустя год, после чего и открыли уголовное дело. Оказалось, что пропало 291 наименование различных товаров для автомобилей.

Парень, который сейчас проживает уже не в Павлодаре, а в сельской местности, вину отрицать не стал. В приговоре суда указано, что он даже успел возместить полностью ущерб в 7 миллионов тенге.

— В суд поступило процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, заключенное между заместителем прокурора и подсудимым. Подсудимый суду показал, что поддерживает заключенное процессуальное соглашение, поскольку его сущность соответствует ее волеизъявлению, — указано в приговоре межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

Учитывая возмещение ущерба и признание вины парню удалось избежать колонии. Приговором суда ему назначили 3 с половиной года ограничения свободы.

Напомним, в Павлодаре женщине через суд удалось взыскать более 13 миллионов тенге с автодилера.