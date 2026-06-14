Более 13 млн тенге через суд взыскала жительница Павлодара с автодилера

Павлодарка купила новую машину в автосалоне, но спустя полгода возникли проблемы с двигателем. Отремонтировать нормально не удалось, а потому пришлось через суд возвращать некачественный товар, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области, проблемы с новой машиной стоимостью более 12 миллионов тенге возникли еще в 2025 году. Женщина купила иномарку у дилера. После возникших неполадок с двигателем она обратилась в салон, где в рамках гарантийных обязательств попытались все устранить.

Ситуация после ремонта сильно не изменилась, а потому женщина написала официальную претензию автодилеру.

— На досудебную претензию субъект предпринимательства своевременно не ответил. Мы провели проверку и привлекли субъект предпринимательства к административной ответственности, наложили штраф. Далее потребитель обратился в суд. В суде департамент участвовал в качестве третьего лица. В рамках судебных разбирательств провели техническую экспертизу, — рассказала заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Нурсулу Аубакирова.

Техническая экспертиза подтвердила, что неисправность серьезная и заключение стало основой для решения суда. Изучив материалы, суд обязал автосалон выплатить павлодарке полную стоимость товара, возместить моральный ущерб и услуги юриста на общую сумму более 13 миллионов тенге. По автомобилю, конечно же, дилер обязан оформить возврат товара.

Напомним, более 32 миллионов тенге удалось вернуть покупателям в Павлодарской области. Большую часть из них пришлось взыскивать через суд.