32 млн тенге вернули покупателям после обращения в суд в Павлодарской области

Вернуть деньги за товары и услуги жителям региона удалось после обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей. В большинстве случаев правоту пришлось доказывать в суде, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей сообщили, что с начала 2026 года к ним поступило 931 обращение. Количество жалоб выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

— По итогам рассмотрения обращений потребителям возвращено свыше 32 миллионов тенге. Кроме того, по решениям судов в пользу граждан взыскано более 25,5 миллионов тенге. Анализ обращений показывает, что наиболее проблемными сферами остаются: розничная торговля — 49,8% обращений, бытовые услуги — 16,7%, электронная торговля — 15,5%, — отметили в департаменте торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области.

Вместе с тем, самым распространенным нарушением прав остается несоблюдение предпринимателями требований по рассмотрению претензий от потребителей. Также бизнесмены часто отказывают в обмене или возврате товара, а также продают товары по цене, превышающей указанную на ценнике. Сталкиваются покупатели также с отсутствием ценников в тенге.

Предприниматели порой вводят потребителей в заблуждение относительно характеристик и качества товаров. Также нередко продавцы превышают предельно допустимые торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары.

С начала 2026 года выявлено 80 нарушений законодательства о регулировании торговой деятельности. 75 предпринимателей оштрафовали на общую сумму более 2,2 млн тенге.

Напомним, ранее эксперты назвали самые частые нарушения прав потребителей в Алматы.