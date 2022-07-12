12 Июля 2022 20:03

Запасы сахара в Казахстане составляют 26,9 тыс. тонн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство сахара в Казахстане, по оперативным данным заводов, в июне составило около 38 тыс. тонн, в том числе Таразским сахарным заводом – 18 тыс. тонн, Коксуским – 9 тыс. тонн, Меркенским – 11 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

В июне в рамках квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран импортировано 23,5 тыс. тонн продукта. Запасы на начало июня, по данным акиматов, составляли 28,9 тыс. тонн. На начало июля переходящий запас сахара в РК составил 27,2 тыс. тонн. По данным заводов, в июле планируется производство 37 тыс. тонн продукта, а ожидаемый объем его импорта составит 39,7 тыс. тонн.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 11 июля 2022 года, запасы сахара в республике составляют 26,9 тыс. тонн.

Также в Минсельхозе Казахстана сообщили о принимаемых действенных мерах для обеспечения сахаром внутреннего рынка.

«Для насыщения внутреннего рынка Минсельхоз РК распределил квоту на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тыс. тонн. Принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тыс. тонн. Продлен срок действия квот до 31 октября. Созданы четыре рабочие группы (с заводами, акиматами областей, КГД МФ РК, АО «НК «КТЖ»), в рамках которых осуществляется оперативное распределение объемов в регионы, отрабатывается еженедельный график производства и поставок. Параллельно ведется мониторинг обеспеченности регионов, контролируется своевременное таможенное оформление, отслеживается процесс перемещения продукции в целях предотвращения простоев на узловых станциях», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Правительство одобрило План мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период. В рамках Плана планируется увеличение площадей посева сахарной свеклы, проведение реконструкции и строительства оросительных сетей, модернизация сахарных заводов, защита внутреннего рынка, оказание мер государственной поддержки. Сейчас уже увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свеклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара и распространения данной льготы на тростниковый сахар.



