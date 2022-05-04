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Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
4 Мая 2022 16:19

Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи определили запасы продуктивной влаги в почве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», маршрутное обследование в преддверии посевной кампании проводили на территории в 19,7 тыс. га. Запас влаги в метровом слое почвы - 11-163 мм, что составляет 9-114% от нормы в 115-166 мм. Ниже этого показателя на 48-91% влагозапасы в Айыртауском, Есильском, Г. Мусрепова, Акжарском и Кызылжарском районах. В остальных - около нормы.

«Согласно проведенному анализу, на трети территории области отмечается недостаточное увлажнение, 46% - удовлетворительное и 23% - оптимальное. Запасы продуктивной влаги весной, по сравнению с осенними показателями, увеличились в среднем по региону на 42%. На полях с агрофоном «зябь» и «стерня» в метровом слое меньше среднемноголетних значений на 9-25%, «пар» - больше на 7%. В пахотном слое почвы запасы продуктивной влаги составляют 19-37 мм, что меньше нормы на 28-43%», - сообщили в североказахстанском филиале Казгидромета.

На влагозапасы к началу проведения весенне-полевых работ влияет объем их в снежном покрове, количество почвенной влаги осенью перед уходом в зиму и осадков за зимний период. В этом году переход через 0 градусов в сторону положительных значений произошел раньше, чем в прошлом году. Это способствовало быстрому сходу снежного покрова, испарению и фильтрации в почву талых вод.

Рекомендуемые сроки начала посевной кампании в области – не ранее 20-го мая.

Автор:
Корреспондент

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