Запас на 540 млн евро из оборудования и медикаментов готовят в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская Комиссия наращивает стратегические резервы через Механизм гражданской защиты ЕС для повышения готовности Евросоюза перед рисками химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это включает в себя стратегический запас спасательных средств на сумму 540,5 млн евро. Он создается Еврокомиссией во взаимодействии с Управлением по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них.

Запас будет состоять из оборудования и медикаментов, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся вредному воздействию в случае химических, биологических и ядерных чрезвычайных ситуаций.

В качестве первого шага ЕС мобилизовал свой медицинский резерв «RescEU» для закупки таблеток йодида калия, которые могут быть использованы для защиты людей от вредного воздействия радиации.

Почти три млн таблеток йода были доставлены в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании.

«Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз. Мы создаем как резерв дезактивации, так и новый запас оборудования, предназначенного для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций. Наша цель – обеспечить возможности быстрого реагирования для наших граждан, если такая чрезвычайная ситуация когда-либо возникнет», - сказал комиссар по кризисному управлению Евросоюза Янез Ленарчич.