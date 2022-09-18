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Запах гари от горящих тростников почувствовали жители Атырау
18 Сентября 2022, 16:15

Запах гари от горящих тростников почувствовали жители Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Запах гари от горящей на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей чувствуется в большей части микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в социальных сетях пользователи жалуются на запах гари, который чувствуется практически во всех микрорайонах областного центра. Неприятный запах не только на улицах. Он проникает в квартиры, вызывая першение в горле, аллергию.

Пользователи соцсетей рассказывают, что в микрорайоны, расположенные в сторону моря, долетают хлопья от горящих камышей. О том, как пелена дыма накрывает город хорошо видно с дрона.
В пресс-службе ДЧС сообщили, что пожар в тростниковых зарослях распространением на населенные пункты не угрожает. Подобраться к нему с суши из-за заболоченной местности невозможно. А задействовать вертолет дорого.

Как ранее сообщалось, тростники горят на побережье Каспийского моря.


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