Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

БЕРЛИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. Это решение приняли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых жестких финансовых санкций, предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», - отметил он. Кроме того, по словам Ш. Хебештрайта, западные партнеры решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок.

«Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», - сообщил Ш. Хебештрайт.

«Кроме того, будет создана рабочая группа при участии представителей США и ЕС для того, чтобы обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм», - заявил он.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее ЕС включил в черный список Президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева из-за военной операции на Украине.