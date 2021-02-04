Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля 2021 года, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

«В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram.

Напомним, вчера, 3 февраля, в «красной» зоне были Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане, по данным coronavirus2020.kz, выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По информации Минздрава РК, 259 пациентов, получающих лечение от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии.