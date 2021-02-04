РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля 2021 года, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    «В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram.

    Напомним, вчера, 3 февраля, в «красной» зоне были Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане, по данным coronavirus2020.kz, выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По информации Минздрава РК, 259 пациентов, получающих лечение от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!