Западно-Казахстанская область приняла за три года 345 кандасов

По информации Управления координации занятости и социальных программ, кандасы приехали из России, а также из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

В 2023 году в область поселились 184 человека, из них 134 имеют постоянную работу. У 50 есть высшее образование, 84 окончили средние специальные учебные заведения.

Из 126 кандасов, приехавших в 2024 году, 90 нашли постоянную работу, 34 имеют высшее образование, 56 – среднее специальное.

- В этом году до 1 сентября поселились 35 человек, из них 23 устроены на постоянную работу. У 5 высшее образование, у 18 среднее специальное. Среди них 17 мужчин, 18 женщин, 8 пенсионеров, 4 детей. Из общего числа 24 переселились из России, 7 из Узбекистана, по 1 человеку из Туркменистана, Ирана, Иордании и Египта», – сообщили в ведомстве.

По данным департамента статистики ЗКО на 1 августа, население области составляет 695,9 тысячи человек, из них 400,3 или 57,5% – городские жители, 295,6 тысячи или 42,5% – сельские.

