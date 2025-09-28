РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Западно-Казахстанская область приняла за три года 345 кандасов

    В Западно-Казахстанскую область за последние три года переселились 345 кандасов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы, паспорт, удостоверение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По информации Управления координации занятости и социальных программ, кандасы приехали из России, а также из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

    В 2023 году в область поселились 184 человека, из них 134 имеют постоянную работу. У 50 есть высшее образование, 84 окончили средние специальные учебные заведения. 

    Из 126 кандасов, приехавших в 2024 году, 90 нашли постоянную работу, 34 имеют высшее образование, 56 – среднее специальное. 

    - В этом году до 1 сентября поселились 35 человек, из них 23 устроены на постоянную работу. У 5 высшее образование, у 18 среднее специальное. Среди них 17 мужчин, 18 женщин, 8 пенсионеров, 4 детей. Из общего числа 24 переселились из России, 7 из Узбекистана, по 1 человеку из Туркменистана, Ирана, Иордании и Египта», – сообщили в ведомстве. 

    По данным департамента статистики ЗКО на 1 августа, население области составляет 695,9 тысячи человек, из них 400,3 или 57,5% – городские жители, 295,6 тысячи или 42,5% – сельские. 

    Напомним, ранее сообщалось, что из ЗКО более 700 человек пополнят ряды Вооруженных Сил.

    Муратбек Макулбеков
