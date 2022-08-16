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Занятость ветеринарных врачей оставляет желать лучшего – Минсельхоз
16 Августа 2022 15:37

Занятость ветеринарных врачей оставляет желать лучшего – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов сообщил о том, что занятость ветеринарных врачей оставляет желать лучшего. Ведомство совместно с Министерством науки намерено увеличить сельскую квоту и отдать приоритет тем сотрудникам, которые мотивированы работать в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается потребности в ветеринарных врачах, она составляет около 5 тыс. ежегодно. Мы знаем, что наши три основных профильных университета готовят соответствующие кадры, но занятость ветеринарных врачей оставляет желать лучшего. То есть, трудоустройство ветеринарных врачей составляет около 3-3,5 тыс. специалистов, часть специалистов по разным причинам не трудоустраивается. Есть девушки, которые обучились, вышли замуж, ушли в декрет. Есть люди, которые по разным причинам не могут уехать в сельскую местность», - сказал вице-министр сельского хозяйства на брифинге в СЦК.

Поэтому ведомство совместно с Министерством науки и высшего образования планирует увеличить сельскую квоту и отдать приоритет тем сотрудникам, которые мотивированы вернуться в сельскую местность.

Рустем Курманов добавил, что в основном это будут парни, учитывая то, что физический труд сложный. Они должны обучиться три года на гранте и отработать его в сельской местности по профилю.

Глава Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев добавил, что из резерва Правительства выделено 6 млрд 135 млн тенге для оплаты услуг ветеринарных врачей, которые занимаются вакцинацией. По его словам, в этом году ожидается рост заработной платы по республике с учетом средств.

Ранее сообщалось, сколько зарабатывают ветеринарные врачи в Казахстане.


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