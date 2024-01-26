Занятия в школах Актобе будут проходить в обычном режиме

Занятия в школах города Актобе будут проходить в обычном режиме, сообщил руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

- Прошу родительскую общественность не поддаваться панике и полагаться только на официальные данные, также не способствовать распространению фейковой информации. Школы города работают в обычном режиме, ни в одной из школ не зарегистрировано чрезвычайных происшествий. Достоверно установлено, что информация о нападениях на школы ложная. Причин для перевода на дистанционное обучение нет, - сказал Жайык Султан.

Как сообщалось, в социальных сетях распространялась информация о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление. В департаменте полиции региона сообщили о начатом досудебном расследовании за заведомо ложное сообщение об акте терроризма