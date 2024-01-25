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    13:44, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Провокационные рассылки о готовящихся нападениях на школы Актобе прокомментировали в полиции

    школы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление. В департаменте полиции региона сообщили о  начатом досудебном расследовании за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает агентство Kazinform.

    Как проинформировали в ДП, проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших эту информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны.

    Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи школ.

    Граждан просят не поддаваться на провокации.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана полиция Актобе Актюбинская область школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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