13:44, 25 Январь 2024 | GMT +6
Провокационные рассылки о готовящихся нападениях на школы Актобе прокомментировали в полиции
В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление. В департаменте полиции региона сообщили о начатом досудебном расследовании за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает агентство Kazinform.
Как проинформировали в ДП, проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших эту информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи школ.
Граждан просят не поддаваться на провокации.