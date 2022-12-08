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Занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов

8 Декабря 2022, 07:10
Занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации отдел образованияа города Караганды, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения. Учащиеся 5-11 классов обучаются в штатном режиме.

В городе Семеезанятия переводятся на онлайн-формат для учеников 0-9 классов первой смены.

В Павлодаре занятия для учеников 0-9 классов первой смены пройдут в онлайн-формате.

Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий в Астане школьников с 0 по 9 класс первой смены перевели на дистанционный формат обучения.


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