Занятия для столичных школьников 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятия в школах Нур-Султана для учащихся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления образования города Нур-Султан.

«Управление образования города Нур-Султан сообщает: 10.02.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по прогнозам синоптиков с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана 10 февраля сохранится неустойчивый характер погоды. Местами на северной половине пройдет снег, а на южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по территории РК ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.