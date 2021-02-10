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    07:06, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Занятия для столичных школьников 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятия в школах Нур-Султана для учащихся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления образования города Нур-Султан.

    «Управление образования города Нур-Султан сообщает: 10.02.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, по прогнозам синоптиков с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана 10 февраля сохранится неустойчивый характер погоды. Местами на северной половине пройдет снег, а на южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по территории РК ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.


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