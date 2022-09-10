Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Об этом заявил Глава государста на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель сегодняшнего мероприятия – обсудить роль отечественного предпринимательства в дальнейшем развитии государства.

«В Послании народу Казахстана я особо подчеркнул неизменность базовой цели нашей экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и, тем более, вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках», – сказал Глава государства.

По его словам, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков.

«Конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждем созидательного участия в построении Справедливого Казахстана», - подчеркнул Президент.













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