Зангар Нурланулы прошел в третий круг юниорского «Ролан Гаррос»

Казахстанец, посеянный на турнире под восьмым номером, в двух сетах разгромил американца Агасси Рашера (№ 94 в юниорском рейтинге ITF) со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался всего 1 час 6 минут, в течение которых Нурланулы полностью контролировал происходящее на корте.



Благодаря сегодняшнему успеху Нурланулы оформил выход в 1/8 финала престижного турнира Большого шлема в Париже. За выход в четвертьфинал Зангар поспорит с победителем противостояния между Янником Альваресом из Пуэрто-Рико и бразильцем Леонардо Шторком Франкой.



Ранее сообщалось о том, что казахстанские теннисистки выиграли парный турнир ITF W15 в Кайсери.



