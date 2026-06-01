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    Зангар Нурланулы одержал победу на старте «Ролан Гаррос»

    17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы стартовал с победы на юниорском «Ролан Гаррос», передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Зангар Нурланулы
    Фото: ФТК

    В матче первого круга юниорского турнира 17-летний спортсмен обыграл представителя Великобритании Марка Чебана. Счет в двух сетах — 6:3, 6:4. Победа вывела казахстанца в 1/16 финала соревнований.

    За выход в следующий раунд Зангар Нурланулы сыграет с победителем встречи между японцем Мотохару Абе и американцем Агасси Рашером.

    Ранее Зангар Нурланулы не сумел выйти в финал Аustralian Open-2026. Казахстанский теннисист проиграл в полуфинале юношеского Аustralian Open-2026 американцу Китону Хансу.

    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор