Замыкание на высоковольтной подстанции напугало алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло замыкание на высоковольтной подстанции. Причину объяснили в «Алатау Жарык Компаниясы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео замыкания со вспышкой, похожей на взрыв, появилось в соцсетях. Подстанция находится на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.

«1 февраля в 18:22 часов на высоковольтной подстанции 110/35/10/6 кВ №6А «Геологострой» произошло однофазное замыкание на кабеле-35 кВ. К отключению потребителей данное повреждение не привело. В результате своевременных действий дежурного и оперативно-ремонтного персонала предприятия «Алатау Жарык Компаниясы» нормальная схема сети-35 кВ восстановлена ночью в 03:45 часов», - сообщили в «Алатау Жарык Компаниясы».