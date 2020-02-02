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Замыкание на высоковольтной подстанции напугало алматинцев

2 Февраля 2020 13:25
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Замыкание на высоковольтной подстанции напугало алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло замыкание на высоковольтной подстанции. Причину объяснили в «Алатау Жарык Компаниясы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео замыкания со вспышкой, похожей на взрыв, появилось в соцсетях. Подстанция находится на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.

«1 февраля в 18:22 часов на высоковольтной подстанции 110/35/10/6 кВ №6А «Геологострой» произошло однофазное замыкание на кабеле-35 кВ. К отключению потребителей данное повреждение не привело. В результате своевременных действий дежурного и оперативно-ремонтного персонала предприятия «Алатау Жарык Компаниясы» нормальная схема сети-35 кВ восстановлена ночью в 03:45 часов», - сообщили в «Алатау Жарык Компаниясы».


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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