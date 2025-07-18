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    18:21, 17 Июль 2025 | GMT +5

    «Замутить» диплом Казахстана — в суде зачитали переписку Перизат Кайрат

    На заседании суда по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой была допрошена свидетельница Толганай Боранкулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: скриншот трансляции

    Прокурор представил переписку из телефона Перизат Кайрат, датированную 18 мая 2023 года. В ней, как утверждает сторона обвинения, подсудимая интересовалась возможностью получения казахстанского диплома.

    — Есть знакомые, через кого можно «замутить» диплом Казахстана? — процитировал прокурор сообщение, отправленное, по его словам, Боранкуловой.

    Свидетель подтвердила подлинность переписки: по-моему, на тот момент она устраивалась помощником какого-то министра.

    Свидетель также сказала, что поняла обращение Перизат Кайрат как желание либо заочно обучиться, либо оформить диплом для устройства на работу в госсекторе.

    По ее словам, отношения с Перизат Кайрат были дружескими и доверительными.

    Ранее в ходе суда свидетели рассказали, как деньги фонда Перизат Кайрат обналичивали через ИП. 

    Теги:
    Закон и право Суд над Перизат Кайрат Суды Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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