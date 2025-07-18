«Замутить» диплом Казахстана — в суде зачитали переписку Перизат Кайрат

Прокурор представил переписку из телефона Перизат Кайрат, датированную 18 мая 2023 года. В ней, как утверждает сторона обвинения, подсудимая интересовалась возможностью получения казахстанского диплома.

— Есть знакомые, через кого можно «замутить» диплом Казахстана? — процитировал прокурор сообщение, отправленное, по его словам, Боранкуловой.

Свидетель подтвердила подлинность переписки: по-моему, на тот момент она устраивалась помощником какого-то министра.

Свидетель также сказала, что поняла обращение Перизат Кайрат как желание либо заочно обучиться, либо оформить диплом для устройства на работу в госсекторе.

По ее словам, отношения с Перизат Кайрат были дружескими и доверительными.

Ранее в ходе суда свидетели рассказали, как деньги фонда Перизат Кайрат обналичивали через ИП.