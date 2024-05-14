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    19:01, 13 Май 2024 | GMT +6

    Зампремьера Государственного совета КНР посетит с рабочим визитом Казахстан

    Казахстан и Китай
    Фото: МИД РК

    На этой неделе, 15–17 мая по приглашению казахстанской стороны состоится визит заместителя Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун в Республику Казахстан. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В рамках визита запланированы двусторонние встречи с руководством Правительства РК и руководителями ряда регионов Казахстана. Особый акцент в ходе переговоров будет сделан на расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности на увеличении экспорта казахстанской продукции и реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса, — сказал Айбек Смадияров.

    Как пояснил представитель МИД, основной целью визита является укрепление межправительственных связей, а также обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Также 17–18 мая 2024 года в Стамбуле состоится первое инаугурационное заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) с участием заместителя Премьер-министра Республики Казахстан — министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, который является представителем Казахстана в Совете управляющих Фонда.

    — Основная цель встречи — официальный запуск работы и принятие соответствующих решений относительно управления Фонда, а также укрепление экономических связей между странами-учредителями и поддержание устойчивого развития. 11 сентября 2015 года в Астане на V саммите Глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств казахстанская сторона предложила создать Фонд тюркской интеграции, — уточнил Айбек Смадияров.

    По его словам, цель Фонда — содействие экономическому развитию государств-участников ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

    Теги:
    Казахстан Китай Сотрудничество Переговоры Айбек Смадияров МИД РК Экономика Международные отношения
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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