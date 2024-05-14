Зампремьера Государственного совета КНР посетит с рабочим визитом Казахстан

На этой неделе, 15–17 мая по приглашению казахстанской стороны состоится визит заместителя Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун в Республику Казахстан. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках визита запланированы двусторонние встречи с руководством Правительства РК и руководителями ряда регионов Казахстана. Особый акцент в ходе переговоров будет сделан на расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности на увеличении экспорта казахстанской продукции и реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса, — сказал Айбек Смадияров.

Как пояснил представитель МИД, основной целью визита является укрепление межправительственных связей, а также обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также 17–18 мая 2024 года в Стамбуле состоится первое инаугурационное заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) с участием заместителя Премьер-министра Республики Казахстан — министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, который является представителем Казахстана в Совете управляющих Фонда.

— Основная цель встречи — официальный запуск работы и принятие соответствующих решений относительно управления Фонда, а также укрепление экономических связей между странами-учредителями и поддержание устойчивого развития. 11 сентября 2015 года в Астане на V саммите Глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств казахстанская сторона предложила создать Фонд тюркской интеграции, — уточнил Айбек Смадияров.

По его словам, цель Фонда — содействие экономическому развитию государств-участников ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.