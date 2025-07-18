Зампред Нацбанка предупредила казахстанцев: спешка с покупкой валюты может обернуться убытками

По ее словам, курс тенге ослаб на 2,3% с начала недели, преодолев при этом отметку в 530 тенге за доллар США.

При этом на валютном рынке сохраняется повышенный спрос на валюту из-за сезонных факторов — роста импорта, туризма и освоения бюджета. Также наблюдается снижение предложения иностранной валюты, включая операции со стороны квазигосударственного сектора.

— Считаем текущее ослабление неоправданным и не исключаем коррекции на рынке, что не редко в таких ситуациях. Во избежание потерь, в отсутствии острой необходимости, стоит принимать решения о покупке валюты более взвешенно — в результате вероятной коррекции курса возможны убытки, — сказала Алия Молдабекова.

Спикер также прокомментировала мнение о том, что заявление Правительства о курсе 540 тенге за доллар было воспринято рынком как ориентир или сигнал.

— Действительно, ряд аналитиков отмечали, что упоминание курса 540 тенге стало своего рода ориентиром или даже сигналом для участников рынка. Здесь следует четко понимать, что это — исключительно технический расчетный параметр, используемый для базового сценария республиканского бюджета при цене на нефть в $60, причем не этого, а следующего 2026 года. Это отражает консервативный подход Правительства к планированию бюджета, — отметила спикер.

При этом спикер подчеркнула, что рынок способен откорректировать ситуацию самостоятельно.

— Вероятным видится сценарий, при котором последует коррекция на рынке и курс вернется ближе к прежним уровням. А те, кто поддались ажиотажу, могут понести убытки. Посудите сами — экономика и инвестиции стабильно растут, цена на нефть на уровне $70/баррель, внешняя среда показывает признаки стабилизации, каких-либо шоков нет, — добавила замглавы Нацбанка.

Алия Молдабекова заявила, что Нацбанк не вмешивается в курсообразование, поскольку сейчас нет оснований для интервенций. Последний раз они проводились в декабре прошлого года из-за внешних шоков. Сейчас таких факторов нет.

Сейчас Нацбанк совместно с Правительством координирует валютные операции квазигоссектора для увеличения предложения валюты. Регулятор продолжает следить за ситуацией и оставляет за собой право на интервенции при высокой волатильности и низкой ликвидности.