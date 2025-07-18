Зампред Нацбанка предупредила казахстанцев: спешка с покупкой валюты может обернуться убытками
Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова объяснила, почему ослаб тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на LS.
По ее словам, курс тенге ослаб на 2,3% с начала недели, преодолев при этом отметку в 530 тенге за доллар США.
При этом на валютном рынке сохраняется повышенный спрос на валюту из-за сезонных факторов — роста импорта, туризма и освоения бюджета. Также наблюдается снижение предложения иностранной валюты, включая операции со стороны квазигосударственного сектора.
— Считаем текущее ослабление неоправданным и не исключаем коррекции на рынке, что не редко в таких ситуациях. Во избежание потерь, в отсутствии острой необходимости, стоит принимать решения о покупке валюты более взвешенно — в результате вероятной коррекции курса возможны убытки, — сказала Алия Молдабекова.
Спикер также прокомментировала мнение о том, что заявление Правительства о курсе 540 тенге за доллар было воспринято рынком как ориентир или сигнал.
— Действительно, ряд аналитиков отмечали, что упоминание курса 540 тенге стало своего рода ориентиром или даже сигналом для участников рынка. Здесь следует четко понимать, что это — исключительно технический расчетный параметр, используемый для базового сценария республиканского бюджета при цене на нефть в $60, причем не этого, а следующего 2026 года. Это отражает консервативный подход Правительства к планированию бюджета, — отметила спикер.
При этом спикер подчеркнула, что рынок способен откорректировать ситуацию самостоятельно.
— Вероятным видится сценарий, при котором последует коррекция на рынке и курс вернется ближе к прежним уровням. А те, кто поддались ажиотажу, могут понести убытки. Посудите сами — экономика и инвестиции стабильно растут, цена на нефть на уровне $70/баррель, внешняя среда показывает признаки стабилизации, каких-либо шоков нет, — добавила замглавы Нацбанка.
Алия Молдабекова заявила, что Нацбанк не вмешивается в курсообразование, поскольку сейчас нет оснований для интервенций. Последний раз они проводились в декабре прошлого года из-за внешних шоков. Сейчас таких факторов нет.
Сейчас Нацбанк совместно с Правительством координирует валютные операции квазигоссектора для увеличения предложения валюты. Регулятор продолжает следить за ситуацией и оставляет за собой право на интервенции при высокой волатильности и низкой ликвидности.