Заморозки в России повлияют на рынок продовольствия в Казахстане – аналитик
По мнению аналитика Кирилла Павлова, Казахстану нужно отрегулировать вопрос экспорта продуктов в Россию, чтобы предотвратить нежелательные последствия для внутреннего рынка продовольствия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Майские праздники удивили россиян плохой погодой, в некоторых регионах, в том числе в Москве, прошел сильный снегопад.
Аналитик Кирилл Павлов отметил, что заморозки оказали негативное влияние на фруктовые сады, поэтому на рынке продовольствия России позже возникнет спрос на ряд продуктов.
– В некоторых регионах России вымерзла клубника и фруктовые сады. Сегодня в Тамбовской области подмерзли зерновые культуры. Вероятнее всего, такие природные аномалии повлияют на рынок продовольствия, потому что спрос останется, – заметил Кирилл Павлов.
По словам аналитика, Россия в последнее время делала упор на внутреннее производство и поскольку теперь есть определенный провал в рынке, он будет компенсироваться импортом, что, соответственно, повлияет на цены.
– Поскольку прогнозируется большой провал, то он за собой утянет все остальные регионы. На Казахстан это может прямо повлиять. Если в Москве будут покупать нашу продукцию по хорошей цене, все постараются вывезти туда продовольствие. А если Казахстан запретит экспорт, то фермеры обанкротятся, – считает аналитик Кирилл Павлов.