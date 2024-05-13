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    14:42, 13 Май 2024 | GMT +6

    Заморозки в России повлияют на рынок продовольствия в Казахстане – аналитик

    Кирилл Павлов
    Фото: Facebook Кирилла Павлова

    По мнению аналитика Кирилла Павлова, Казахстану нужно отрегулировать вопрос экспорта продуктов в Россию, чтобы предотвратить нежелательные последствия для внутреннего рынка продовольствия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Майские праздники удивили россиян плохой погодой, в некоторых регионах, в том числе в Москве, прошел сильный снегопад.

    Аналитик Кирилл Павлов отметил, что заморозки оказали негативное влияние на фруктовые сады, поэтому на рынке продовольствия России позже возникнет спрос на ряд продуктов.

    – В некоторых регионах России вымерзла клубника и фруктовые сады. Сегодня в Тамбовской области подмерзли зерновые культуры. Вероятнее всего, такие природные аномалии повлияют на рынок продовольствия, потому что спрос останется, – заметил Кирилл Павлов.

    По словам аналитика, Россия в последнее время делала упор на внутреннее производство и поскольку теперь есть определенный провал в рынке, он будет компенсироваться импортом, что, соответственно, повлияет на цены.

    – Поскольку прогнозируется большой провал, то он за собой утянет все остальные регионы. На Казахстан это может прямо повлиять. Если в Москве будут покупать нашу продукцию по хорошей цене, все постараются вывезти туда продовольствие. А если Казахстан запретит экспорт, то фермеры обанкротятся, – считает аналитик Кирилл Павлов.

    Теги:
    Погода Мнение Продукты Россия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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