Заморозки в России повлияют на рынок продовольствия в Казахстане – аналитик

По мнению аналитика Кирилла Павлова, Казахстану нужно отрегулировать вопрос экспорта продуктов в Россию, чтобы предотвратить нежелательные последствия для внутреннего рынка продовольствия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Майские праздники удивили россиян плохой погодой, в некоторых регионах, в том числе в Москве, прошел сильный снегопад.

Аналитик Кирилл Павлов отметил, что заморозки оказали негативное влияние на фруктовые сады, поэтому на рынке продовольствия России позже возникнет спрос на ряд продуктов.

– В некоторых регионах России вымерзла клубника и фруктовые сады. Сегодня в Тамбовской области подмерзли зерновые культуры. Вероятнее всего, такие природные аномалии повлияют на рынок продовольствия, потому что спрос останется, – заметил Кирилл Павлов.

По словам аналитика, Россия в последнее время делала упор на внутреннее производство и поскольку теперь есть определенный провал в рынке, он будет компенсироваться импортом, что, соответственно, повлияет на цены.