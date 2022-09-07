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Заморозки прогнозируют в трех регионах Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Сентября 2022, 17:09
Заморозки прогнозируют в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки ожидаются 8 сентября в трех регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный ночью порывы 15-20 м/с. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

На севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На севере, западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.


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