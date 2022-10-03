Заморозки ожидаются в южных областях РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 4 октября в четырех регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью 4-6 октября в горных районах Жамбылской области - заморозки 2 градуса.

Ночью 4 октября на севере Кызылординской области сохраняются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На севере, в горных районахожидается ветер восточный 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.