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Заморозки ожидаются в южных областях РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 19:30
Заморозки ожидаются в южных областях РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 4 октября в четырех регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью 4-6 октября в горных районах Жамбылской области - заморозки 2 градуса.

Ночью 4 октября на севере Кызылординской области сохраняются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.
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