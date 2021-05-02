Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 2 мая, передает МИА «Казинформ».

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе местами пройдут дожди с грозами, на востоке ночью - осадки в виде дождя и снега. По республике местами сохраняется туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, утром - туман. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области - местами гроза.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.