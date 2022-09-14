Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Заморозки ожидаются в столице и восьми областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Сентября 2022, 20:47
Заморозки ожидаются в столице и восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и ряде областей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 сентября на юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 м/с. В Актау 15 сентября ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 15 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15 м/с

Днем 15 сентября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске 15 сентября днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем при грозе порывы 18 м/с.

15 сентября ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. В Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 19 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

15 сентября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 15 сентября ожидается временами пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

15 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Семее 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Нур-Султане 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

15 сентября ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области - осадки (дождь, мокрый снег), на северо-востоке, востоке области - туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

15 сентября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане днем 15 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

15 сентября ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане