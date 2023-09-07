РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:20, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в шести регионах Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 7 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь в центре страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны град. На северо-западе, севере, в центре Казахстана - туман.

    В Жамбылской, Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Мангистауской области, в центре и на северо-востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    На востоке Карагандинской области, на юге Северо-Казахстанской, на востоке Костанайской, на юге, востоке Павлодарской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, на западе области Абай на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.


    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:55
    «Барыс» проиграл второй подряд матч в КХЛ
    Сегодня, 18:33
    Визит Президента в США, победы в спорте, смерть школьника - обзор недели в РК
    Сегодня, 18:17
    МВД Казахстана задержаны 283 беглых преступника
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!