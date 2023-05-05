Заморозки ожидаются в Казахстане 6 – 8 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 6 - 8 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. В ночные часы на большей части страны сохранятся заморозки 1-7 градусов. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури», - говорится в сообщении синоптиков.