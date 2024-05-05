Заморозки ожидаются в Казахстане 5 мая

5 мая на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, днем на юго-востоке страны – сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – шквал, юго-востоке – град, на северо-западе, севере, юго-западе – туман.

Ночью в Актюбинской, Костанайской областях ожидаются заморозки 1-6 градусов, на западе, севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса, на севере Атырауской, на западе, севере Акмолинской областях ожидаются заморозки 2 градуса, на западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской,на востоке, в центре области Улытау, на юге, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, областиАбайсохраняется высокая пожарная опасность.