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    00:03, 05 Май 2024 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в Казахстане 5 мая

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    5 мая на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, днем на юго-востоке страны – сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – шквал, юго-востоке – град, на северо-западе, севере, юго-западе – туман.

    Ночью в Актюбинской, Костанайской областях ожидаются заморозки 1-6 градусов, на западе, севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса, на севере Атырауской, на западе, севере Акмолинской областях ожидаются заморозки 2 градуса, на западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

    На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской,на востоке, в центре области Улытау, на юге, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, областиАбайсохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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