Заморозки ожидаются в Казахстане 1 мая

На погоду большей части РК 1 мая будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди, на юге, юго-востоке сильный дождь, на севере, востоке, в центре сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере – туман. Ночью в Северо-Каахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке, юге Павлодарской областях, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге областей Абай, Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.