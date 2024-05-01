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    00:03, 01 Май 2024 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в Казахстане 1 мая

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    На погоду большей части РК 1 мая будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди, на юге, юго-востоке сильный дождь, на севере, востоке, в центре сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере – туман. Ночью в Северо-Каахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке, юге Павлодарской областях, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.

    На большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге областей Абай, Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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