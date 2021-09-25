Заморозки ожидаются 25 сентября в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 25 сентября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, северо-востоке РК под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди. На западе, юге, в центре ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, на севере республики – туман», - говорится в сообщении.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Жамбылской, в горных районах и на западе Туркестанской, ночью в центре, днем на большей части Кызылординской, на севере и востоке Атырауской, на юге, в центре, северо-востоке Западно-Казахстанской, ночью на западе, днем на большей части Актюбинской, днем на западе и юге Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Мангистауской области на западе, северо-западе и северо-востоке ожидается усиление ветра 15-23 м/с. Ночью и утром на востоке Акмолинской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В горных и предгорных районах Жамбылской области на поверности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.