Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», 30 мая в Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северео-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, севере Атырауской области - высокая пожарная опасность, на западе области - чрезвычайная пожарная опасность

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области - высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. 30-31 мая на западе, востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В районе озера Алаколь области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области - высокая пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, на юго-западе области - порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Жанибекского района) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области -порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области - гроза. Ночью на севере, востоке области - туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области - порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области - туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

30 мая-1 июня в центре, на северо-востоке Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах - чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау - ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, в центре области - порывы 15-20 м/с