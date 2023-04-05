Заморозки и снег прогнозируют в Астане и еще 7 регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заморозки прогнозируют в Астане и еще 7 регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ожидаются осадки (дождь, снег). 8 апреля ночью - снег, гололед. Ветер северо-восточный утром и днем 7 апреля порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 3-5 тепла, днем до 5-7 тепла с дальнейшим понижением

В Абайской области 8 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области - туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла с дальнейшим понижением.

В Акмолинской области 7 апреля на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. 8 апреля ночью на востоке области - снег, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. 7 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на северо-западе области - 3 мороза, днем до 2-7 тепла, на северо-западе области - 1 мороза с дальнейшим понижением.

8 апреля ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области - 8 мороза, днем до 0-5 тепла с дальнейшим понижением.

В Костанайской области 7 апреля на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 0-5 тепла с дальнейшим понижением.

В Павлодарской области 7 апреля на севере, западе ожидаются осадки (дождь, снег), туман. 8 апреля на севере, востоке области - снег, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 апреля на севере, западе области, ночью 8 апреля на севере, востоке области 15-20 м/с. 8 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10 мороза, днем до 2 мороза - 3 тепла с дальнейшим понижением.



В Северо-Казахстанской области 7 апреля ожидается снег, на севере, востоке области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза с дальнейшим понижением.

