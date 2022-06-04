4 Июня 2022 17:03

Заморозки и грозы: штормовое предупреждение объявлено в 12 областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 5 июня на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, на севере на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на востоке, днем на юго-западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, в центре области порывы 15 м/с.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на востоке и в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, севере, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный на юге, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-18 м/с. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-18 м/с

На западе, в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске ожидается гроза.

5 июня ночью на севере, востоке, днем на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается гроза.

На западе, юго-западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на западе области сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе области 15-20, порывы 23 м/с. На востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

5-7 июня в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 5 июня на юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, на севере области заморозки на поверхности почвы 2 градуса. На юге области гроза, град. Ветер северо-западный, на юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с.