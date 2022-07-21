21 Июля 2022 14:37

Замор 400 кг рыбы зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области произошел очередной замор рыбы. На этот раз - в озере Соленое Жамбылского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, погибло 400 кг пеляди, карпа и карася.

На водоем выезжала рабочая группа в составе сотрудников инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, департамента экологии, ветеринарной службы района, научно-производственного центра рыбного хозяйства.

Специалисты ветслужбы и экологи отобрали пробы воды и тушек рыбы для проведения исследований.

Площадь озера Соленого составляет 96 га, водоем находится восточнее села Айтуар. Закреплено за субъектом рыбного хозяйства ТОО «Водолей – 2017». Арендатор собрал и утилизировал погибшую рыбу.

Несколькими днями ранее в этом же районе зарегистрировали замор пеляди на озере Табунное.