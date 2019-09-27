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Замначальника управления в Актюбинской области подозревают в получении крупной взятки
27 Сентября 2019 10:25
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ «Управление специализированной службы охраны» области полковника полиции по подозрению в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
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Указанное должностное лицо изобличено при возврате гражданке ранее полученной им взятки в значительном размере - в 400 тыс. тенге – за оказание содействия в трудоустройстве последней.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.
Ключевые слова: Актюбинская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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