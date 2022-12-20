Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу

20 Декабря 2022, 14:59
Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию об обысках, якобы проведенных в доме заместителя начальника ДП Рустама Абдархманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы по месту жительства и работы заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении ОПГ Елдоса Коспаева.

«Уголовное дело находится в производстве другого правоохранительного органа. В рамках этого дела Абдрахманов Р.Т. был допрошен в качестве свидетеля. В настоящее время Абдрахманов Р.Т. находится на службе, не отстранен», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

Сообщалось, что ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск. Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы.

Недавно по подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов был задержан известный журналист Михаил Козачков.

Кроме того, пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова. Он отметил, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством РК.


Новости по теме
Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО
До 3,6 млрд тенге увеличится финансирование жилищной программы «Алатау жастары»
Теги:
Читайте также
Все истории должны быть рассказаны и услышаны - МИА «Казинформ» запускает проект «Қаңтар»
Подозреваемый в наезде на пешехода водитель задержан в Атырау
До 3,6 млрд тенге увеличится финансирование жилищной программы «Алатау жастары»
Легковушка вылетела с моста на развязке в Алматы
Порыв на теплосетях Павлодара ликвидировали
Надзор за расследованием в отношении Михаила Козачкова - на контроле Генпрокуратуры РК
Пострадавших в ДТП детей посетил Вячеслав Дудник в больнице Актюбинской области
Тела мужчины и ребенка найдены при пожаре в Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
2 Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников
3 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
4 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
5 Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

Лента новостей