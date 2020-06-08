Замминистра обороны - о взрывах в Арыси: Жертв могло быть намного больше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев заявил, что жертв при взрывах в Арыси могло быть гораздо больше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не хотелось бы нагнетать обстановку, но жертв и масштабы трагедии могли быть намного больше. Ситуация усугублялась жарким климатом в этом регионе», - сказал Бакыт Курманбаев в ходе встречи с журналистами.

Он также добавил, что некоторые снаряды разлетались на большие расстояния. Самый дальний разлет был зафиксирован до 15 километров. Военная пожарная команда на арсенале локализовала пожар в течение суток и не дала распространиться дальнейшим взрывам.

«Ни одного взрыва на местах падения боеприпасов не было зафиксировано. Это связано с тем, что все боеприпасы хранились без взрывателей. Взрыватели хранились отдельно, основная их часть осталась в самом арсенале», - уточнил Бакыт Курманбаев.

Было отмечено, что эксперты России, Таджикистана и США выезжали и оценивали работу, проводимую в Арыси и на арсенале.

«Они дали независимую оценку. Международные эксперты отметили, что это беспрецедентный случай в мировой практике, когда в ходе взрывов десятков тысяч тонн боеприпасов город понес минимальные разрушения и минимальное количество погибших из гражданского населения. Один гражданский погиб в ходе взрыва. Конечно, каждая жизнь для нас дорога», - подчеркнул Бакыт Курманбаев.