Замминистра МВД РК встретился с делегацией Жандармерии Турецкой Республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова, с делегацией Жандармерии Турецкой Республики во главе с заместителем Главнокомандующего Жандармерией генерал-лейтенантом Зафер Кочем, прибывшими в нашу страну накануне. На встрече также присутствовал советник по вопросам внутренних дел Посольства Турецкой Республики в Республике Казахстан Исмаил Акынтюрк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В ходе встречи генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков рассказал военным из Турции об истории создания и деятельности Национальной гвардии Казахстана, об ее основных функциях и задачах, а также перспективах развития.

Глава делегации Жандармерии Турецкой Республики поблагодарил своего коллегу за гостеприимство и выразил намерение продолжить партнерство в духе взаимовыгодного сотрудничества. Было отмечено, что в целом сотрудничество двух ведомств в военной сфере находится на высоком уровне, особенно в подготовке кадров.

Стороны договорились о том, что в следующем году Военный оркестр Турецкой Жандармерии примет участие на фестивале военных оркестров Национальной гвардии «Әскери керней», который проводится в нашей стране ежегодно. Также, была достигнута договоренность об обмене инструкторским составом для организации курсовой подготовки военнослужащих подразделений специального назначения.

Далее гости в главном командовании Национальной гвардии ознакомились с работой Центра управления войсками и посетили мультимедийный тир для стрельбы из различных видов стрелкового оружия.

Военные из Турции также посетили Национальный университет обороны имени Первого Президента – Елбасы. В головном военно-учебном заведении страны с деятельностью Факультета Национальной гвардии при НУО членов делегации ознакомил начальник факультета генерал-майор Жумабек Ахметов.

Следующим пунктом пребывания делегации стала столичная оперативная бригада Национальной гвардии, где гости ознакомились с объектами и инфраструктурой военного городка. Турецким военным была продемонстрирована современная военная техника и вооружение, экипировка и обмундирование личного состава, а также показаны спортивный зал, культурно-досуговый центр, музей Национальной гвардии и др.

В военных учебных заведениях Турецкой Республики обучение военнослужащих Казахстана проводится на основании Протокола о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики в области образования и переподготовки личного состава от 17 июня 2014 года. С тех пор в военных учебных заведениях Турецкой Республики подготовлено 20 офицеров и продолжают обучение 40 курсантов Национальной гвардии РК. Кроме того, осуществляется обучение военнослужащих по различным темам курсовой подготовки, которую прошли 77 офицеров.

Напомним, ранее министр внутренних дел РК обсудил вопросы сотрудничества с заместителем главнокомандующего жандармерией Турции.