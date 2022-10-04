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    18:52, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Замминистра иностранных дел Казахстана посетит Чехию, Словакию и Австрию

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 2 по 6 октября этого года заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко посетит с рабочим визитом Чехию, Словакию и Австрию. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках визита в город Прагу замминистра примет участие в международной конференции «Социальные реформы современного Казахстана и опыт восточноевропейских стран». Он также проведет встречу с вице-министром окружающей среды Чехии Томашем Тесаржем с целью подписания меморандума о сотрудничестве в области окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Чешской Республики», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

    Как проинформировал официальный представитель ведомства, в Братиславе состоится «круглый стол» с представителями общественно-политических кругов Словакии на тему «Современный Казахстан: Реформы и перспективы развития», а также встреча с руководством Министерства иностранных и европейских дел Словакии.

    «В городе Вене предусмотрены встречи казахстанского дипломата с сопредседателем казахстанско-австрийской Межправительственной комиссии, а также Советником Федерального Президента по международным делам Гердой Фогль и руководством Федерального министерства по европейским и международным делам», - сообщил Айбек Смадияров.

    Ранее в МИД сообщили, что в Париже 4 октября состоятся мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения известного писателя, лингвиста Ахмета Байтурсынулы и 100-летию эстрадной певицы Розы Баглановой.


    Фото: gov.kz





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