Замминистра иностранных дел Казахстана посетит Чехию, Словакию и Австрию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 2 по 6 октября этого года заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко посетит с рабочим визитом Чехию, Словакию и Австрию. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках визита в город Прагу замминистра примет участие в международной конференции «Социальные реформы современного Казахстана и опыт восточноевропейских стран». Он также проведет встречу с вице-министром окружающей среды Чехии Томашем Тесаржем с целью подписания меморандума о сотрудничестве в области окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Чешской Республики», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Как проинформировал официальный представитель ведомства, в Братиславе состоится «круглый стол» с представителями общественно-политических кругов Словакии на тему «Современный Казахстан: Реформы и перспективы развития», а также встреча с руководством Министерства иностранных и европейских дел Словакии.

«В городе Вене предусмотрены встречи казахстанского дипломата с сопредседателем казахстанско-австрийской Межправительственной комиссии, а также Советником Федерального Президента по международным делам Гердой Фогль и руководством Федерального министерства по европейским и международным делам», - сообщил Айбек Смадияров.

Ранее в МИД сообщили, что в Париже 4 октября состоятся мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения известного писателя, лингвиста Ахмета Байтурсынулы и 100-летию эстрадной певицы Розы Баглановой.





Фото: gov.kz











