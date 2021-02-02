Замглавы облздрава СКО рассказал о самочувствии после вакцинации

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов одним из первых получил вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Н.Айманов рассказал, что чувствует себя после вакцинации хорошо. Уверен, что у него выработается иммунитет.

«Самочувствие прекрасное. Сама процедура вакцинации оказалась для меня волнительной. Не помню, когда в последний раз получал прививку. Волнение было именно на укол. Сам укол безболезненный – не больнее, чем кровь из пальца сдать. Персонал все выполняет по инструкции, все требования соблюдаются», - поделился Н.Айманов.

Напомним, регион получил 1200 доз вакцины «Спутник V» российского производства. По словам Н.Айманова, препарат получили около трех часов ночи. С 11.00 до 13.00 часов выдавали вакцину 17 медорганизациям: четырем городским поликлиникам и 13 районным больницам.

«Самое главное в любой вакцинации – четкая оценка наличия абсолютных временных и постоянных противопоказаний. Важно, чтобы в период допуска к вакцине человек был честен с медицинским работником. Говорил, были ли у него проявления любой вирусной инфекции, о любых изменениях состояния здоровья, имеющихся хронических заболеваниях. Медицинскому работнику же важно четко определить наличие вирусной инфекции. Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни людей. Единственным средством, способным остановить распространение инфекции является вакцинация. Качественная, динамическая, с ростом охвата - залог того, что у большего числа людей будет выработан гуморальный и клеточный иммунитет. Тем самым цепочка распространения прервется. Как только вакцину получит максимальное количество людей, мы выйдем из карантинных мер», - сказал Н.Айманов.

В среднем ежедневно в одном кабинете могут привить 40-50 человек. Планируется привить более одной тысячи медицинских работников региона.







