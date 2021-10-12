Замглавы МИД РК призвал мировое сообщество помочь Афганистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы намерены приложить все усилия для дальнейшего укрепления безопасности, мира, экономического, социального и культурного развития на пространстве СВМДА. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Другой существенный вопрос, вызывающий серьезную озабоченность - это ситуация в Афганистане. Мировое сообщество должно помочь этой многострадальной стране в это критическое время», - сказал Акан Рахметуллин.

По его словам, афганский кризис продемонстрировал важность укрепления мер доверия и основ коллективной ответственности между азиатскими странами.

«Совершенно очевидно, что достижение подлинного прогресса в решении глобальных и региональных вызовов безопасности без укрепления доверия и сотрудничества является труднодостижимой задачей. В этом ключе, в соответствии с приоритетами председательства Казахстана в СВМДА, мы намерены приложить все усилия для дальнейшего укрепления безопасности, мира, экономического, социального и культурного развития на пространстве СВМДА», - заявил заместитель министра иностранных дел РК.