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    13:07, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Замглавы МИД РК призвал мировое сообщество помочь Афганистану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы намерены приложить все усилия для дальнейшего укрепления безопасности, мира, экономического, социального и культурного развития на пространстве СВМДА. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    «Другой существенный вопрос, вызывающий серьезную озабоченность - это ситуация в Афганистане. Мировое сообщество должно помочь этой многострадальной стране в это критическое время», - сказал Акан Рахметуллин.

    По его словам, афганский кризис продемонстрировал важность укрепления мер доверия и основ коллективной ответственности между азиатскими странами.

    «Совершенно очевидно, что достижение подлинного прогресса в решении глобальных и региональных вызовов безопасности без укрепления доверия и сотрудничества является труднодостижимой задачей. В этом ключе, в соответствии с приоритетами председательства Казахстана в СВМДА, мы намерены приложить все усилия для дальнейшего укрепления безопасности, мира, экономического, социального и культурного развития на пространстве СВМДА», - заявил заместитель министра иностранных дел РК.


    Теги:
    Международная деятельность РК СВМДА Международная деятельность Афганистан Внешняя политика Казахстана
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