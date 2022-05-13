13 Мая 2022 16:23

Замглавы горздрава Алматы уволят в течение недели за скандальное видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Совет по этике рекомендовал освободить от занимаемой должности заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по делам госслужбы Алматы ранее рекомендовал уволить замглавы ведомства после скандального видео.

«Вышла рекомендация совета по этике об увольнении. Решение должно быть принято руководителем управления общественного здоровья в течение 10 рабочих дней. Предварительно к 20 мая», – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В начале апреля в социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий.

После этого в управлении общественного здоровья началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы.