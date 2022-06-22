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Замглавы горздрава Алматы уволили после дискредитирующего госслужбу видео
22 Июня 2022 21:34

Замглавы горздрава Алматы уволили после дискредитирующего госслужбу видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лауру Мырзагали уволили за проступок, дискредитирующий государственную службу.

«На основании решения Совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет) и в настоящее время она уволена», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В начале апреля в социальных сетях появилось видео, на котором заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий.

После этого в управлении общественного здоровья началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы.


Автор:
Корреспондент
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