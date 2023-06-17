Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал подробности подготовки многотомника по истории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в стране до сих пор не было единого фундаментального переосмысления истории страны. И написание семитомника – это первая такая попытка за годы независимости.

По словам Саясата Нурбека, ведущие ученые работают над сборником уже больше года. Шесть томов уже сверстаны, к середине следующего месяца планируется завершить седьмой том. Вместе с тем, эксперты работают над тем, чтобы язык был понятным и доступным широким слоям населения.

«Силы пяти институтов привлечены. Свыше 200 ведущих отечественных историков, археологов сейчас работают. Очень важно, что к работе привлечены и ведущие историки, которые занимаются историей нашей страны, нашего региона из дальнего зарубежья, Германии, Великобритании, Ирана, Китая, США, России», - сказал министр в интервью телеканалу Jibek Joly.

Он сообщил, что в многотомнике использовано много новых источников, в том числе из библиотеки Конгресса США, специализированных центров Гарвардского университета, Колумбийского университета. Отдельно было подписано соглашение с архивом и музеями Ватикана.

«Нашлись очень интересные источники по ранней средневековой истории Казахстана. В основном отчеты миссионеров иезуитского ордена, доминиканского ордена, которые активно изучали наш регион в 9, 10, 12 веках. Знаменитое путешествие Марко Поло, Рубрука рядом не стоят с очень детализированными, объективными отчетами глав этих миссий. Поэтому мы очень надеемся, что это будет фундаментальное историческое полотно нашей истории, начиная с древнейших времен каменного, бронзового, железного веков, раннего средневековья, Тюркского каганата, Империи гуннов, заканчивая новейшей историей», - рассказал Саясат Нурбек.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил завершить подготовку многотомника по истории Казахстана.