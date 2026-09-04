Заместителя акима и еще 9 чиновников наказали после проверки прокуратуры

После проверки транспортной прокуратуры 10 чиновников, включая заместителя акима области, привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении конкурсов на пассажирские маршруты, передает агентство Kazinform.

Транспортной прокуратурой проведен анализ законности проведения конкурсов на право обслуживания регулярных межобластных, междугородних и внутрирайонных маршрутов автомобильных пассажирских перевозок.

Проверка показала, что в ряде регионов при организации конкурсных процедур создавались незаконные препятствия для участников, а отдельным перевозчикам предоставлялись необоснованные преимущества, что нарушало требования законодательства и принципы добросовестной конкуренции.

— По актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц, в том числе заместитель акима области и ряд руководителей местных исполнительных органов. Им объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии, остальным должностным лицам назначены дисциплинарные взыскания в виде выговора, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что работа по обеспечению законности и прозрачности в сфере пассажирских перевозок продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник в Актобе пытался купить оправдание и лишился миллионов.