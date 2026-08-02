Экс-чиновник в Актобе пытался купить оправдание и лишился миллионов

В 2021 году он был признан виновным по статье «Халатность» Уголовного кодекса и приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Уголовное дело рассматривалось в суде № 2 города Актобе. Обвинение по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса РК было предъявлено Т. Акботе и С. Каламкас. Они обманули нескольких человек и завладели деньгами путем мошенничества. Один из семи эпизодов касался бывшего акима города Шалкар.

Судя по материалам дела в Судебном кабинете, подсудимая С. Каламкас, работая юристом в Палате юристов Актюбинской области, пообещала экс-акиму города Шалкар дать правовую консультацию и оказать помощь. В 2021 году он был обвинен по статье «Халатность» Уголовного кодекса и приговорен к 4 годам ограничения свободы. В августе 2022 года они встретились и договорились. Хотя на самом деле юрист знала, что не сможет быть его защитником, она обманула его и убедила в обратном. За свои услуги она запросила 8 млн теңге, а в качестве первоначального взноса взяла 4 млн теңге. Экс-аким уже на следующий день привез и отдал эту сумму в соответствии с договоренностью, при этом никакого договора между ними заключено не было.

Также подсудимые Т. Акбота и С. Каламкас в 2021 году, услышав о том, что АО «Самрук-Казына» через государственную программу выделяет арендные квартиры, решили извлечь из этого выгоду. Они занялись поисками людей, желавших получить жилье в городах Астана, Алматы и Актобе. С людей брали деньги, обещая поставить их в очередь на получение квартир в жилых комплексах «Эдельвейс», «Хайвилл», «Терра», «Батыс Премиум», «Альтаир», «Миллениум».

Приговором суда Т. Акбота была признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы. Однако в связи с тем, что у подсудимой есть несовершеннолетний ребенок, наказание ей отсрочено на три года. С. Каламкас была признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. В том числе подсудимая С. Каламкас обязана вернуть экс-акиму города Шалкар 4 млн теңге. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали о том, что заместитель акима Шалкарского района Бектурган Зайрымбет и руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Алтынбай Беркимбаев были приговорены к 6 годам лишения свободы.