Чиновницу в Актобе судят за вымогательство миллионов у подрядчиков

Один из подрядчиков реализовывал проект по реконструкции водопроводных сетей, второй — занимался прокладкой инженерной инфраструктуры к жилым домам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса. Согласно материалам следствия, в 2021 году между отделом архитектуры, строительства и градостроительства Шалкарского района и ТОО «Данекер» был заключен договор на реконструкцию водопроводных сетей в селах Копмола, Жылан и Кендала. Протяженность сетей составила 1030 километров, а изначальная стоимость проекта — около 800 млн тенге. Срок завершения работ планировался на декабрь 2022 года.

Однако в 2022–2023 годах в проект были внесены изменения, в результате чего его стоимость увеличилась почти вдвое — до 1,9 млрд тенге.

В 2024 году должность начальника отдела заняла Шуга Садуакасова. По версии обвинения, она познакомилась с директором ТОО «Данекер» и, используя свои полномочия, потребовала от него взятку в размере 5 млн тенге за утверждение актов выполненных работ, в том числе и на фактически не выполненные. В случае отказа чиновница пригрозила инициировать проверки и усилить контроль за деятельностью подрядчика.

Это деяние квалифицируется как вымогательство взятки (часть 3, пункт 1, статья 366 УК РК). Опасаясь последствий, директор ТОО «Данекер» Искаков согласился и пообещал передать деньги после утверждения актов за октябрь 2024 года и осуществления оплаты. Впоследствии на счет компании поступило 228,2 млн тенге, после чего Искаков перевел 5,7 млн тенге на счета двух физических лиц.

— Несмотря на осознание противоправности своих действий, он перечислил деньги из страха, — заявил в суде государственный обвинитель.

Второй эпизод связан с ТОО «АзияСтройПроект777», заключившим в 2023 году контракт с отделом архитектуры Шалкарского района на подключение инженерной инфраструктуры к трём двухэтажным арендно-коммунальным домам в Шалкаре. Изначальная сумма контракта составляла 71,8 млн тенге, но в 2024 году после заключения дополнительного соглашения она выросла до 115,3 млн.

По данным следствия, Садуакасова потребовала от руководителя подрядной организации более 8 млн тенге за беспрепятственное утверждение актов выполненных работ. Директор компании Мынбаев перевёл указанную сумму на счета нескольких человек.

На судебных слушаниях свидетелями выступают лица, на чьи счета поступали денежные переводы. Защита также ходатайствовала о допросе акима Шалкарского района Жанболата Жидеханова.

Напомним, в апреле этого года заместитель акима района Бектурган Зайрымбет и руководитель отдела ЖКХ Алтынбай Беркимбаев были приговорены к шести годам лишения свободы. Они требовали 200 тысяч тенге от представителя субподрядной организации за утверждение актов выполненных работ, а в другом случае — 1% от суммы госконтракта за проект канализации.