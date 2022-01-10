Заместителя акима Алматинской области избили во время беспорядков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов пострадал во время митинга. Его избили. Об этом сообщил советник акима региона Галымурат Жукел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он также официально опроверг распространяемую информацию о том, что заместитель акима якобы скончался.

«Я официально опровергаю данную информацию и заявляю, что он в порядке. С ним разговаривал, он получает лечение. Состояние стабильное. Он 5 января во время беспорядков получил травму», - сказал советник акима.

По его словам, ситуация в области на сегодня стабилизируется, по периметру города Талдыкорган и внутри города выставлены блокпосты. Проверяется каждый автомобиль и человек.

Советник акима просит горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и не выходить из дома, соблюдать все требования комендатуры.

Кроме того, Галымурат Жукел заявил, что во время беспорядков пострадал рынок «Алтын Орда», который является крупным продуктовым хабом. Сейчас рынок работает, там усилены меры безопасности.

Напомним, в Алматинской области в настоящее время продолжается антитеррористическая операция силовиков.